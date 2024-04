Il Cescot-Confesercenti comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per l’attribuzione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’attività di vendita nel settore alimentare (EX REC).

Il corso avrà inizio nei prossimi giorni. Il percorso formativo avrà una durata di 100 ore. Per informazioni ed iscrizioni contattare Cescot sede della Spezia tel. 0187 739305; e-mail cescot.formazionelaspezia@gmail.com

L’articolo Cescot Confesercenti, aperte le iscrizioni al corso Ex Rec proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com