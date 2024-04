Chiavari: “Amt, paline intelligenti, solo fumo negli occhi”

Tali lavori erano peraltro stati promessi e sottoscritti negli accordi firmati dall’ amministrazione riguardanti lo spostamento del capolinea. In tutta la città non c’è una fermata che rispetti le regole del codice della strada e le stesse spesso sono occupate da mezzi privati, i marciapiedi sono insufficienti e la cosa buffa è che alcune di queste fermate hanno la dicitura “fermata abilitata” tale abilitazione viene data dalla consulta regionale disabili e ci chiediamo come si faccia a dare simili abilitazioni (alleghiamo foto).

Prima di questi roboanti proclami o di stendere un simile panegirico per un tabellone intelligente si dovrebbe partire dalle cose più importanti In una casa non si parte dallo zerbino di benvenuto ma dalle fondamenta.