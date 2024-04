Da Savona a Varazze escursioni lungo “Il Cammino di Vera Grita”

Savona. Il Servizio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli e la Libreria Paoline di Savona promuovono “Il Cammino di Vera Grita”, una serie di escursioni “sui passi” dell’insegnante di scuola elementare, salesiana cooperatrice e Serva di Dio, per la quale è in corso la causa di beatificazione.

I trekking si terranno sempre di sabato. La prima tappa sarà il 6 aprile da Savona ad Albisola Superiore per una lunghezza di 10 km. Si proseguirà il 13 aprile tra Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze (lunghezza: 12 km), il 20 aprile da Varazze alla frazione Alpicella (15 km) e il 27 aprile da Alpicella ad Ellera (12 km). L’ultimo percorso sarà il 4 maggio da Ellera al Santuario Nostra Signora di Misericordia (lunghezza: 9 km).

