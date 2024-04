Deiva Marina alla Fiera Bites con tante iniziative e proposte

Dall’ufficio Iat di Deiva Marina

Tra i 66 Comuni aderenti, anche quello di Deiva Marina tra i partecipanti alla Fiera turistica Bites (Borsa del Turismo Esperienziale per il territorio della Area Vasta della Spezia), in programma a La Spezia oggi e domani; una manifestazione promo commerciale che mira a promuovere le esperienze turistiche di un territorio che propone una forte vocazione all’offerta di qualità ed alla sua integrazione settoriale e territoriale, che si rivolgerà, come target di mercato, alla filiera del turismo organizzato italiano e internazionale (adv, t.o. cral, associazioni, etc.) capace di sviluppare consistenti flussi nell’ambito del turismo esperienziale.

