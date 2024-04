Ex piscina Nico Sapio, il Comune sul nuovo impianto sportivo: “Stallo, ma manca poco”

Genova. “È un tema delicato come delicata è la situazione che attualmente è di stallo. Gli uffici stanno lavorando alacremente alla pratica perché è necessario dare uno scrollone e non è più possibile tergiversare: la ditta ha delle responsabilità e cerchiamo soluzioni per riprendere velocemente i lavori”.

Così l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova, Mauro Avvenente, ha risposto all’interrogazione della consigliera del Pd Rita Bruzzone. La consigliera dem ha chiesto chiarimenti in merito allo stato dei lavori di ristrutturazione dell’ex piscina Nico Sapio a Multedo, interessata da un importante cantiere dal 2021, che ha visto un impegno in termini di investimento pubblico di 5,4 milioni di euro, con un ulteriore incremento a ottobre del 2023 di 1,4 milioni derivanti dal contributo Fondo coesione 2021/2027.

» leggi tutto su www.genova24.it