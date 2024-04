Montoggio. Incidente ieri sera poco prima delle 23.00 in località Colletta, nel comune di Montoggio, dove due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso, la Croce Rossa di Serra Riccò, la Croce Verde di Casella e l’automedica Golf 2 arrivata da Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it