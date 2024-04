Laboratori e uffici di Mbda nell’ex incubatore d’impresa di Via Privata Oto

Il cartello di inizio cantiere è affisso. L’ex incubatore d’impresa della Camera di commercio Riviere di Liguria entro la fine del 2025 farà parte del vicino complesso industriale di Mbda, il consorzio europeo della missilistica che punta ad ampliarsi sulla scorta dei buoni risultati di tutto il gruppo e del sito spezzino. Un aumento delle superfici di circa il 30% con una zona di laboratori e uffici, un nuovo parcheggio al posto dell’edificio lungo Via Valdilocchi e due ingressi per lo stabilimento che determineranno l’addio al cancello comune con la vicina ex Oto Melara.

“Abbiamo avviato un programma di ampliamento di tutti i siti – spiega Giovanni Soccodato, executive group sales & business development director di MBDA e managing director di Mbda Italia -. Vogliamo ampliare le nostre capacità industriali. A Roma sorgeranno nuovi uffici, a Fusaro abbiamo acquistato un nuovo terreno e alla Spezia l’edificio ex Camera di commercio. Di pari passo un processo per creare un lay out diverso del sito, sia nella parte esterna che interna. Creeremo spazi più fruibili per i dipendenti”. Tra due anni ci saranno 150 posti auto disponibili, di cui i primi 90 già pronti a settembre a seguito della demolizione dell’edificio F8.

