Lavagna: il porto, ieri sera al Tgr Liguria e stasera in Consiglio

Questa sera il Consiglio comunale di Lavagna affronterà il tema concessione e gestione del porto e ieri sera il sindaco Gian Alberto Mangiante, senza contradditorio, al Tg3 Liguria, ha sciorinato il suo teorema relativo alla gara europea per un progetto di finanza e ai presunti vantaggi del Comune che non prende in considerazione la gestione diretta. Di cui si avvantaggiano altri Comuni come Portofino (oltre 1.200.000 euro di incasso annuo con un fazzoletto di porto).

Dalle parole del sindaco si evince che l’attuale amministrazione non è uscita dal dissesto finanziario che impedirebbe la gestione diretta dello scalo per l’inpossibiolità di assumere personale e investire capitali. Ci si chiede allora perché non prorogare la concessione fino all’uscita dal dissesto finanziario. Quanto agli ottanta milioni di investimenti previsti, non sembra averli spesi neppure il nuovo concessionario del porto di Rapallo, nonostante la costruzione di una diga faraonica e il rifacimento completo del porto. (m.m.)

