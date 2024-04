Lo Spezia ha speso cinque milioni e mezzo in commissioni per agenti nel 2023. La Serie A appesantisce il totale

In tutto il 2023 lo Spezia ha speso 5.525.946,25€ in commissioni per agenti. Il club di Via Melara è la squadra che in Serie B ha corrisposto più soldi ai procuratori dopo il Parma, ma a differenza del club emiliano a pesare sul totale sono i costi del mercato (e non solo) dei primi sei mesi dell’anno, in Serie A. Tra la sessione di gennaio 2023 e quella estiva, lo Spezia ha portato a termine 44 operazioni tra entrata e uscita, 10 acquisti e 10 cessioni nel mercato invernale in Serie A e 15 acquisti e 9 cessioni in quello estivo. A queste operazioni vanno poi aggiunti i vari rinnovi di contratto e adeguamenti raggiunti con i calciatori nel corso dell’anno, che fanno così lievitare i compensi agli agenti.

Tra i procuratori che hanno avuto maggiori rapporti con il club si trova Alessandro Moggi della Gea World srl, che ha curato l’arrivo in maglia bianca di Szymon Zurkowski, assieme al collega polacco Jaroslaw Kolakowski, oltre all’acquisto a parametro zero di Federico Marchetti e l’operazione estiva che ha portato allo Spezia Mirko Antonucci, collaborando con lo storico agente dell’ex Cittadella, Paolo Paloni. Diverse operazioni con il club bianco anche per Michelangelo Minieri della MM Management srl, che ha seguito il passaggio di Emil Holm all’Atalanta, quello di Emil Kornvig al Cittadella e l’arrivo di Filippo Bandinelli in maglia Spezia, mentre con la medesima agenzia, ma con un diverso procuratore, Michele Puglisi, si è definito l’acquisto di Salvatore Elia. Due le operazioni che hanno invece coinvolto Giusepeppe Riso della GR Sports Agency srl, che ha accompagnato allo Spezia sia Luca Moro che Francesco Cassata. Qualche transazione anche per Giovanni Branchini, che ha lavorato a lungo per raggiungere un accordo di rinnovo di contratto per M’Bala Nzola, così come sono due le operazioni per Gabriele Giuffrida della GG11 srl, che ha seguito sia la cessione di Kevin Agudelo che l’acquisto in prestito di Eldor Shomurodov, così come per Mario Giuffredi della MARAT FM srl, che gestisce i fratelli Salvatore e Pio Esposito.

