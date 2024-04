Lo Spezia vola negli ultimi due mesi: 17 punti nelle ultime dieci giornate, tanti quanti le precedenti ventuno

È uno Spezia in netta fase di rilancio quello che è stato consegnato al campionato di Serie B negli ultimi due mesi. Dal successo contro il Pisa, arrivato nell’ultimo settimana di gennaio, la squadra di Luca D’Angelo ha cominciato a scalare la classifica, alla caccia di quella salvezza che solo un paio di mesi fa sembrava molto più complicata. Oggi lo Spezia è quintultimo, non ancora al sicuro, ma è riuscito a recuperare qualche posizione e soprattutto a coinvolgere più squadre, che ora aprono la finestra della salvezza diretta.

Nelle ultime dieci partite lo Spezia ha perso solo una volta, in casa contro la Feralpisalò. I bianchi hanno conquistato nove risultati utili, frutto di quattro successi e cinque pareggi, per un totale di 17 punti, gli stessi che la squadra aveva raccolto nelle precedenti ventuno giornate di campionato. A quel punto della B lo Spezia si trovava in ultima posizione a pari punti con la Feralpisalò, ma grazie al cambio passo degli ultimi due mesi ora la squadra ligure vede la luce e per punti conquistati da fine gennaio la squadra di D’Angelo si classificherebbe al settimo posto, in pienissima lotta per i playoff.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com