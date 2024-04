Lo studio: un crocierista su tre si ferma in città e spende 50 euro. Gli esperti: “C’è un potenziale ancora inespresso”

La Spezia e il suo territorio hanno ancora molto potenziale da esprimere nei confronti del mercato crocieristico, anche a parità di navi e toccate. Sono le conclusioni dello studio che l’Autorità di sistema portuale ha commissionato alla società Pts per valutare l’impatto economico del comparto sui porti della Spezia e Carrara.

La spesa media dei passeggeri è di 100 euro a testa, tra tour organizzati, shopping e ristorazione, per un totale che nel 2023 ha superato i 71 milioni di euro, grazie all’arrivo di oltre 700mila crocieristi. Le differenze si notano molto bene nella suddivisione emersa nelle 1.600 interviste condotte nei mesi scorsi tra chi si ferma alla Spezia, e lascia sul territorio mediamente 54 euro, chi si sposta alle Cinque Terre, spendendo mediamente 73,8 euro, e chi va a Pisa o Firenze, spendendone 142,5. Il grosso dei costi va a finire nei tour organizzati, somme che si attestano intorno al 60 per cento della spesa pro capite, ma che, hanno spiegato il professor Roberto Zucchetti e il collaboratore Francesco Barontini, restano in qualche modo sul territorio, visto che i tuor operator che organizzano i pacchetti sono in gran parte della provincia spezzina.

“Il Mediterraneo – hanno illustrato Zucchetti e Barontini – è il secondo mercato mondiale per il settore crocieristico e la stazza delle navi che scalano i porti della Spezia e Carrara è assolutamente considerevole. Questo comporta che la domanda turistica si presenta a ondate: in questo territorio non avete a che fare con i 4 o 5 turisti che scendono dalla Pianura Padana in auto, ma con centinaia o migliaia di persone che arrivano in un colpo solo. E per gestire questi flussi occorre sviluppare la capacità di rispondere a questa domanda del tutto particolare”.

Di tutti coloro che si trovano a bordo delle navi, mediamente, scendono a terra nove crocieristi su dieci, molti rispetto ad altre destinazioni, ma solamente un terzo si ferma in città. Ed è in questo, secondo gli esperti di Pts, che la città può sviluppare risultati assai migliori, “a parità di disagio”. Anche perché lo studio stima un impatto delle crociere sull’occupazione spezzina pari a 1.143 occupati e l’attivazione di valore aggiunto nei settori del commercio, dei trasporti e della ristorazione che vola a 38 milioni di euro a livello provinciale.

L’impatto economico totale sulla città per il 2023 è stato di oltre 43 milioni di euro di cui circa 10 milioni per il settore food and beverage e lo shopping e la restante parte per le agenzie di viaggio e i tour operator. Circa 286mila passeggeri hanno visitato La Spezia: con le Cinque Terre, Lerici e Porto Venere si arriva ad oltre 560mila visite.

La presentazione dello studio, inserita nel programma di Bitesp, ha visto la partecipazione di Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, Mario Sommariva e Federica Montaresi, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, e Daniele Ciulli, general manager di Spezia & Carrara cruise terminal.

