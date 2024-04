Genova. Ha sentito dei rumori provenienti dal giardino, si è avvicinata alla porta finestra e ha visto tre sconosciuti che stavano provando a forzarla per entrare.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti da una 57enne residente in via Monte Rosa, a Marassi, che con le sue urla è riuscita a mettere in fuga tre topi d’appartamento.

