Mbda assume e si ringiovanisce: “Toccheremo i 320 dipendenti entro l’anno”

Prima della pandemia erano 186 i dipendenti del sito spezzino di Mbda, il consorzio europeo della missilistica con tre sedi in Italia. Saranno 320 alla fine del 2024 secondo le previsioni dell’azienda, che in questi giorni ha aperto il cantiere per inglobare al suo interno l’area ex incubatore della Camera di Commercio acquistata circa due anni fa. Lungo Via Privata Oto sorgeranno due nuovi ingressi con annessi parcheggi, che affrancheranno il polo dal cancello in comune con la vicina ex Oto Melara. Ma soprattutto ci sarà spazio per laboratori in cui lavoreranno molti neoassunti, per la maggior parte giovani laureati.

“Dal 2020 a oggi abbiamo abbassato l’età media da 45 a 41,5 anni. Il 60% dei dipendenti sono laureati, un 30% profili tecnici e il resto operai altamente specializzati. Il 20% sono donne, ma puntiamo ad arrivare al 30%. E abbiamo totalmente azzerato gli interinali”, spiega Giovanni Soccodato, executive group sales & business development director per Mbda e managing director di Mbda Italia. “E’ un momento di crescita per tutto il gruppo, che nel 2023 sfiora i 5mila dipendenti a livello europeo, ha registrato 4,5 miliardi di euro di ricavi e messo a portafoglio ordini per 9.9 miliardi di euro”.

