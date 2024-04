Migliorano le condizioni dell’uomo aggredito a Sarzana, trovato un coltello nei giardini

Resta ricoverato nel reparto di neurologia del Sant’Andrea della Spezia ma sono in deciso miglioramento le condizioni dell’uomo che nella notte fra sabato e domenica di Pasqua è stato aggredito nei giardini della stazione ferroviaria di Sarzana. Felice è infatti cosciente e in grado di parlare e presto sarà sentito dagli inquirenti per fornire la propria versione dei fatti. Carabinieri che dagli istanti immediatamente successivi all’episodio stanno conducendo le indagini, focalizzate sul sedicenne che lo ha colpito alla testa con un paletto parapedonale in ferro ma anche sul ruolo dei tre amici che erano con lui fra mezzanotte e mezzo e l’una quando si sarebbe consumato il fatto che ha portato Sarzana alla ribalta della cronaca nazionale.

