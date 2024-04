Morì precipitando dal Passo del Bacio, la Procura chiede l’archiviazione: “Eros Coppola non aveva le mani sulle catene, è stata una fatalità”

Genova. Nel momento in cui è precipitato per trenta metri sotto gli occhi impotenti della fidanzata, il 31enne Eros Coppola che stava percorrendo il panoramicissimo ed esposto sentiero delle Batterie nel parco di Portofino, non aveva la presa delle mani sulla catena come ha confermato la ragazza nella testimonianza agli investigatori. Quindi, l’eventuale cattiva manutenzione delle stesse non ha inciso sulla tragedia. Per questo la pm Elena Schiavetta ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per l’incidente avvenuto il 12 marzo dell’anno scorso in cui ha perso la vita il giovane elettricista di Busalla che vedeva indagati il direttore e il presidente dell’ente Parco di Portofino, Federico Marenco e Matteo Viacava.

La Procura ha svolto indagini accurate per valutare eventuali responsabilità dell’Ente Parco sia rispetto alla cartellonistica e alle informazioni fornite agli utenti circa le difficoltà di quel sentiero sia alla manutenzione dello stesso. Sono stati acquisiti tutti gli atti del Parco, sono stati fatti volare i droni per avere immagini in dettaglio, poi è stata affidata una consulenza tecnica all’esperto Delfino Viglione, guida alpina a Courmayeur che ha sottolineato come quel tratto di sentiero – attraversato ogni anno da migliaia di turisti che spesso lo affrontano del tutto impreparati nonostante gli avvisi – abbia comunque bisogno di migliorie.

