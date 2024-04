Genova. L’Ospedale Policlinico San Martino informa che a partire da lunedì 8 aprile 2024 avranno inizio i lavori per la sostituzione della TAC al piano terra del Pronto Soccorso, finanziata con fondi PNRR.

Per tutta la durata dei lavori, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di giugno, “verrà fatto il possibile per non arrecare eccessivo disturbo, scusandoci sin d’ora con pazienti e visitatori per l’inevitabile disagio acustico” spiegano i vertici dell’ospedale in una nota.

