Giornata che parte grigia oggi sullo Spezzino, ma nel pomeriggio sono attese schiarite. Non trascurabili le probabilità di precipitazioni (30-50 per cento) e temperature che dovrebbero muoversi tra i 13 e i 16 gradi. Mare mosso in tutta la Liguria, localmente molto mosso nelle prime ore sull’estremo Levante. Umidità su valori alti. Questo il quadro dal bollettino Arpal.

