Polo subacquea, droni che traggono energia dalle onde e sorvegliano le reti sottomarine

Uno sciame di droni autonomi che sorveglino le infrastrutture sottomarine, dai metanodotti alle dorsali di internet, rimanendo in mare fino a sei mesi senza bisogno di manutenzione, recuperando energia dal moto ondoso per limitare i consumi, utilizzando algoritmi sofisticati per identificare eventuali minacce e trasmettendo i dati nel più breve tempo possibile in superficie. Parte da qui la storia del Polo nazionale della dimensione subacquea, inaugurato lo scorso dicembre nell’area dell’ex Mariperman e arrivato al fatidico momento della pubblicazione dei primi bandi di ricerca.

La prima “traiettoria tecnologica”, nei termini del comitato interministeriale che indirizza i campi di ricerca dell’entità di San Bartolomeo, del Pns punta a dotare l’Italia della tecnologia per creare un sistema di controllo dello spazio subacqueo attorno alla Penisola, verso cui convergono le grandi dorsali di internet e almeno tre gasdotti di importanza strategica. Quattro i bandi di ricerca pubblicati recentemente per un importo massimo di 24,8 milioni di euro, di cui fino al 50% a carico del Polo stesso, e durata di due anni.

