Domani mattina verranno “varate” le ultime quattro travi in acciaio che completeranno la copertura del torrente San Francesco a Rapallo. Una volta stesa la soletta di cemento, attesi i tempi della sua maturazione e il collaudo, entro aprile dovrebbe essere riattivata la circolazione tra via Assereto e via Aurelia di Levante. Ci saranno poi i tempi per riordinare la zona prima di passare al duo arredo urbano, compreso il Polpo, divenuto suo malgrado assurda materia di polemica elettorale.

» leggi tutto su www.levantenews.it