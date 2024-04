Rapallo: Guardia Medica Pediatrica, una Pasqua di superlavoro

Da Lina Angiolani – Comitato Guardia Medica Pediatrica Tigullio Occidentale

Il maltempo ha caratterizzato la Pasqua 2024, ma non ha fermato i molti turisti che hanno deciso di trascorrere nella nostra Riviera i giorni di festa. Moltissime famiglie con bimbi piccoli hanno affollato le nostre città, ma i malanni, approfittando del tempo brutto, si sono fatti vivi e hanno in parte rovinato le feste ai più piccini. Molti di loro sono stati, infatti, presi in carico dal Servizio di Guardia Medica Pediatrica con sede in Croce Bianca a Rapallo dove però è bastata un’accurata visita ambulatoriale ad evitare un inutile viaggio in autostrada e l’accesso ai Pronto Soccorso, già oberati di lavoro.

Sempre presenti in ambulatorio, accanto alle Dottoresse di turno ad accogliere i genitori dei piccoli pazienti, le volontarie e i volontari del Comitato Guardia Medica Pediatrica.

» leggi tutto su www.levantenews.it