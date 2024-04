Sestri: “Lavori al Sivori, per i nostri corsari è un fine pena mai”

Dai consiglieri comunali Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia)

“In pochi mesi siamo passati dall’autocelebrazione per un appalto in tempi record, all’aspettativa di giocare il derby di ritorno al Sivori, all’ammissione di ritardi di un paio di mesi, all’impegno tassativo della consegna lavori il 6 aprile. Siamo al fine pena mai per l’Unione Sportiva Sestri Levante e i suoi tifosi. Almeno per questa stagione sportiva. Nel tempo, chi osava sollevare dubbi sul pasticcio della gestione del cantiere, veniva tacciato di avere pregiudizi nei confronti dell’amministrazione comunale. Quelli che dicevano che avrebbero lasciato parlare i fatti e che sarebbero stati i primi a criticare se non fossero stati rispettati i tempi promessi (anche con varie scadenze), dove sono che sono scaduto anche i tempi supplementari? Qualcuno tace, qualcuno addirittura si infila un altro autogol chiedendosi chi possa mai aver dato la speranza di giocare qualche gara in casa. Per fortuna ci sono gli archivi a testimoniare tutto”. I consiglieri di Fratelli d’Italia (Marco Conti) e Diego Pistacchi (Sestriamo / Forza Italia) presentano il conto all’amministrazione di Sestri Levante, incapace di consegnare entro al fine della stagione uno stadio comunale, con un appalto comunale, finanziato con grande generosità e impegno da Regione Liguria che ha fatto l’impossibile per aiutare il Sestri Levante e i suoi tifosi.

