Si opera privatamente ma deve pagare ticket, Asl: “Vi spieghiamo perché abbiamo rispettato la legge”

Savona. Avevamo raccontato sulle pagine del nostro giornale la vicenda di Salvatore Folmi, costretto ad operarsi presso una clinica ad Alessandria (nel luglio 2023) per la troppa attesa presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Dopo anni di visite, ricoveri era stato inserito nel 2022 in lista d’attesa per l’intervento con priorità B. Ma a marzo 2023 ancora nessuna chiamata così dopo un’ulteriore visita di controllo era stato messo nelle urgenze (priorità A). Eseguiti gli esami di prericovero a metà aprile, dello stesso anno, si aspettava una chiamata in tempi rapidi (come riferito dal medico stesso). Ma a inizio luglio nessuna novità così ha deciso, per il troppo dolore, di rivolgersi altrove. Di recente ha però ricevuto dall’Asl 2 la richiesta di pagamento del ticket che, ad oggi, ancora non ha provveduto a saldare.

