Smerciano cocaina ed eroina tra la piana di Albenga e l’imperiese: rete di spaccio smantellata dai carabinieri

Imperia. Operavano tra la piana di Albenga e l’imperiese i soggetti di nazionalità magrebina nei confronti dei quali i carabinieri della compagnia di Imperia supportati dai militari dell’Arma di Alassio e Albenga hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Imperia. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Come riferisce Riviera24, sei sono stati gli indagati arrestati, tutti di nazionalità marocchina e tunisina e già gravati da precedenti specifici, mentre altri tredici risultano denunciati in stato di libertà per lo stesso reato. Le attività di indagine, durate oltre sei mesi e condotte dalla sezione operativa della Compagnia di Imperia, hanno permesso di documentare le attività di una consolidata rete di soggetti gravitanti tra la piana di Albenga e l’imperiese dediti all’approvvigionamento di cocaina e eroina, poi distribuita a diversi assuntori del ponente ligure.

» leggi tutto su www.ivg.it