A Parma solo tifosi dello Spezia tesserati

Sul circuito Ticketone è già attiva la prevendita per la trasferta di sabato prossimo 13 aprile a Parma quando lo Spezia sfiderà la capolista al Tardini. Il calcio d’inizio è fissato alle 16.15 e gli aquilotti potranno contare sul sostegno di tanti tifosi che torneranno in Emilia dopo le recenti partite di Modena e Reggio. La vendita dei tagliandi è stata anche vagliata dall’Osservatorio delle manifestazioni sportive in virtù dei pessimi rapporti fra le due tifoserie dopo il lungo periodo di gemellaggio e l’incontro oggi “caratterizzato da profili di rischio”. Per questo i residenti nella provincia della Spezia potranno acquistare solo i tagliandi del settore ospiti e solo se muniti di tessera di fidelizzazione del club. Previsto inoltre il potenziamento del servizio steward e il rafforzamento di filtraggio e prefiltraggio.

