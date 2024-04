Attimi di paura e concitazione, ieri pomeriggio a Monterosso, dove un bimbo di 3 anni, figlio di una coppia di turisti francesi, è rimasto ferito perdendo molto sangue e gettando nel terrore i genitori e i passanti. I fatti risalgono a poco dopo le 18.30, quando il piccolo, che si trovava a passeggio in Via Roma con la famiglia, ha colpito accidentalmente un espositore di souvenir posto all’esterno di un’attività commerciale. Non è chiaro come l’oggetto contundente si finito sul volto del bimbo, sta di fatto che il piccolo è rimasto ferito a una palpebra e ha iniziato a piangere disperatamente. Alla vista della scena e della copiosa quantità di sangue si sono moltiplicate le urla dei passanti che chiedevano l’intervento dei soccorsi.

Sul posto si sono immediatamente recati i militi della Pubblica assistenza di Monterosso, richiamati proprio dalle grida di aiuto. Poco dopo sono arrivati anche medico e infermiere dell’automedica Delta 3 di Brugnato che, dopo aver stabilizzato il bambino sul posto, ha disposto il trasporto verso l’ospedale Gaslini di Genova. Il trasferimento della mamma e del bimbo è avvenuto grazie all’elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

L’articolo Bimbo di 3 anni ferito a un occhio mentre è in vacanza con i genitori a Monterosso proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com