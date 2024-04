Calcio/ Sestri – Pineto: 0-2. Marafini e Njambe fermano il cammino dei Corsari

Si ferma la striscia di risultati positivi da parte del Sestri Levante (quattro vittorie nelle ultime 5): il Pineto vince 0-1 al Piola con una rete di Marafini al 39’ del primo tempo di testa su cross di Volpicelli, uno dei migliori della formazione abruzzese.

Gli ospiti hanno giocato per gran parte del secondo tempo in 10 uomini per il rosso a Teraschi ma la compagine allenata da Barilari è mancata di lucidità sprecando con Sandri una conclusione che poteva essere gestita meglio. Il Pineto ha rischiato di raddoppiare con Njambe ma per ben due volte Anacoura ha risposto presente chiudendo lo specchio della porta. Negli otto minuti di recupero il Sestri va vicino al pareggio con Pane trovando la difesa del Pineto attenta a liberare l’area ma al 96’ subisce lo 0-2 con Njambe che stavolta in contropiede batte Anacaoura e regala al Pineto i tre punti. Sestri Levante che resta a 6 punti dall’Ancona con ancora tre gare da disputare.

