Un anno il Sestri Levante ha ottenuto la storica promozione in Lega Pro. Domani i tifosi vogliono celebrare questo evento con una grande festa.

In un comunicato gli ultras Corsari “invitano tutti i tifosi in piazza Matteotti con sciarpe, bandiere e tanta voce”. Una giornata di festa in un anno in cui il Sestri Levante sta dimostrando di poter dire la sua anche in categoria.

