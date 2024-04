Chiavari: Economic Forum Giannini, il 18 aprile si apre la quarta edizione

Si aprirà il 18 aprile la quarta edizione dell’Economic Forum Giannini, momento di confronto e di incontri a tema – con una particolare attenzione ai mondi del turismo, dello sport e del cinema – dedicata ad Amadeo Pietro Giannini, il fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro. Nei prossimi giorni una conferenza stampa svelerà il programma di incontri, dibattiti e proiezioni che fra giovedì 18 e sabato 20 aprile si snoderà, in particolare, fra Palazzo Rocca e l’Auditorium San Francesco. Nell’ultima edizione si erano avvicendati, come ospiti, Paolo Garimberti, Carlo Petrini, Bartolomeo Salomone (presidente Ferrero Spa), Mario Deaglio, Alessandro Cannavò e Marino Bartoletti. Nato nel 1870 da genitori fontanini, Amadeo Peter Giannini è uno dei migranti italiani più celebri e celebrati: diede il la alle sue fortune prestando soldi agli emigranti italiani nell’ora più buia, dopo il terremoto di San Francisco del 1906, guardando non alla loro solvibilità ma alle loro mani; concepì la banca come servizio a beneficio di tutti, rivoluzionò la vendita rateale e lanciò l’industria cinematografica finanziando i primi film di Charlie Chaplin, Walt Disney e Frank Capra. L’evento è promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari.

