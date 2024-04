Chiavari: proscioglimento Annalucia Cecere, depositato il ricorso

Una vicenda giudiziarie senza fine. Il pubblico ministero Gabriella Dotto ha depositato oggi il ricorso contro il proscioglimento di Annalucia Cecere accusata di avere ucciso nel 1996 l’impiegata Nada Cella in un ufficio di via Marsala a Chiavari. Riferendosi alle motivazioni parla di “ripetute omissioni”, “erronee valutazioni giuridiche”, “plurimi travisamenti.

La giudice Nutino ha prosciolto la Cecere motivando la decisione col fatto che, le accuse della Procura, sarebbero state solo sospetti, neppure indizi.

Il pubblico ministero replica e spiega: “In sentenza è fatto ricorso al vocabolo ‘sospetto’: esso è utilizzato in modo improprio soprattutto perché non coglie che ciascuno degli elementi definiti meri sospetti è in realtà un accadimento, un fatto oggettivo”. E più avanti: “Questo processo è come un mosaico in cui le singole tessere, devono essere raccolte, esaminate e incastrate nel quadro d’insieme, fino a consentire la composizione della complessa trama. Ciò è quanto avvenuto nelle indagini ed è ciò che dovrà avvenire nel processo se sarà celebrato”.