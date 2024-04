Chiavari: una mostra ricorda Marconi a 150 anni dalla nascita

“Con il cuore e il pensiero oltre l’orizzonte: Guglielmo Marconi e la nascita della radiotelegrafia”. La Società Economica di Chiavari, in occasione del 150º anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, organizza una mostra in cui presenterà i primi strumenti marconiani e gli esperimenti fondamentali che hanno dato inizio alla storia della radio. In collaborazione con numerose istituzioni e associazioni culturali, sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo delle telecomunicazioni e scoprire il percorso storico che ha portato alle tecnologie attuali.

L’iniziativa, che fa parte della Rassegna “L’arte in Economica”, è organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Scientifico Sanguineti – Leonardini, la Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari, il Liceo Scientifico Marconi-Delpino di Chiavari, l’Associazione Culturale “il Sestante”, i Radioamatori, il Centro Italiano di Filatelia Tematica e l’Unione Filatelica Ligure.

La mostra verrà presentata alla stampa lunedì 8 durabnte un incontro a Palazzo Bianco al quale interverranno: Margherita Casaretto (assessore della Società Economica di Chiavari); Silvia Stanig (assessore alla Cultura del Comune di Chiavari); Giuseppe Fabrizio Aufiero, (comandante della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari); Paola Salmoiraghi (dirigente scolastico Marconi – Delpino).