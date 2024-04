“Comunicato apparso su canali borgata San Terenzo non autorizzato e scritto da semplici cittadini”

“Il comunicato apparso ieri sera sui canali social della Borgata del San Terenzo io, che da statuto sono tutt’ora presidente della Borgata, non lo ho autorizzato. Se avessero voluto, avrebbero potuto alzare il telefono e sottopormelo per l’eventuale approvazione. Quel comunicato così com’è è scritto da semplici cittadini santerenzini, viste le dimissioni del direttivo della Borgata, nei giorni scorsi”. Lo afferma Tiziana Scandale, lo scorso dicembre diventata presidente della Borgata santerenzina, carica dalla quale il direttivo dimessosi una settimana fa, in virtù appunto della stessa caduta del direttivo, la ritiene invece decaduta. “Il 22 marzo scorso mi è stata tolta la password di accesso alla mail istituzionale della borgata – accusa Scandale -, così con Comitato delle borgate, Uisp, sindaco di Lerici ecc. devo usare mail o pec personali. Ho scritto sette mail, di cui cinque pec, anche a Comitato delle borgate e Uisp Canottaggio, per chiedere di riavere la password. Sono inoltre stata bloccata sui canali Instagram e Facebook della Borgata, non posso dunque più vedere nulla delle attività sui social della borgata di cui sono presidente. E ancora, non mi è mai stato permesso di partecipare alle riunioni del Comitato delle borgate: dalla borgata mi dicevano che il presidente Gianello voleva una persona sola per borgata, cosa smentita da Gianello stesso. Inoltre sabato scorso sono stata tolta dalla chat del Palio”.

Conclude Scandale: “Il 4 aprile mi è arrivata una pec in cui sette-otto semplici cittadini santerenzini – perché, ripeto, il direttivo si è dimesso – chiedono l’indizione di un consiglio per eleggere i nuovi presidente e direttivo. Ma io da questa incresciosa situazione voglio uscire nel modo corretto: convocherò sì un consiglio, ma per approvare il bilancio 2023 e il previsionale 2024, con la necessità cioè di vedere quei libri contabili che sto chiedendo da dicembre e che non ho ancora visto. Libri che possono essere revisionati, dice lo Statuto, anche da revisori esterni alla borgata. Poi, una volta revisionati i documenti e andati in consiglio per trattare le pratiche di bilancio, allora ecco che sarà possibile indire un consiglio per il nuovo direttivo”.

