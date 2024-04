Corso Saffi, mancano parcheggi per la questura: via libera alle moto sul marciapiede

Genova. Novità in corso Aurelio Saffi: dai prossimi giorni sarà possibile parcheggiare le moto sul marciapiede che costeggia la questura. Lo prevede un’ordinanza del Comune di Genova che istituisce 66 nuovi stalli per ciclomotori e motocicli nel tratto iniziale della strada e ne aggiunge altri 14 nella strada che taglia lo spartitraffico di via Diaz di fronte al semaforo.

A chiedere la creazione di nuovi parcheggi per i veicoli a due ruote è stata proprio la Questura di Genova nelle scorse settimane: “Attualmente l’immobile – si legge nelle premesse del provvedimento – è interessato da lavori di manutenzione che hanno reso indisponibili diversi spazi dell’area perimetrale che erano in uso al personale in servizio, soprattutto in riferimento a posteggi per motoveicoli”. Nel sopralluogo è stata constata la “reale carenza” di parcheggi per moto e scooter in corso Saffi e “contestualmente è emersa la possibilità di disciplinare la sosta in corrispondenza del marciapiede lato ponente” tra viale Brigate Partigiane la Casa del Mutilato.

