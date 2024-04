Furto in abitazione e ricettazione: i carabinieri arrestano due nomadi pluripregiudicati

Liguria. Come riportato dal quotidiano online Riviera24, nei giorni scorsi i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Imperia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pluripregiudicati piemontesi residenti in un campo nomadi nei dintorni di Torino. I due sono stati ritenuti responsabili di un furto in abitazione e ricettazione commessi ad Imperia alla fine di novembre dello scorso anno.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate alla fine di novembre, dopo il ritrovamento e il sequestro di una Fiat Punto di colore scuro abbandonata nei pressi di Piazza Unità Nazionale dai due indagati. Questi, scoperti dal proprietario di un’abitazione mentre stavano per commettere un furto, sono fuggiti alla vista delle forze dell’ordine.

