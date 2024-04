Giro d’Italia, presentato il Giro-E. Da Savona ad Andora in e-bike: “Una vetrina per il territorio”

Savona-Andora. L’arrivo di tappa di Andora del Giro d’Italia ha un’anima green. Questa mattina, a Milano, presentazione ufficiale del GIRO E, evento sportivo, arrivato alla sua sesta edizione, che vedrà ex campioni del ciclismo, personaggi dello spettacolo e gente comune percorrere le strade del Giro in una pedalata non competitiva che anticipa i professionisti.

Arriveranno due ore prima dei campioni, percorrendo su bici elettriche la tratta Savona-Andora. I due Comuni, presenti alla conferenza stampa, sono uniti nell’azione di promozione della sostenibilità ambientale e dell’attrattività dei loro territori, sia dal punto di vista ambientale che sportivo e culturale.

