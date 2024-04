I battellieri spezzini: “Dopo una Pasqua grigia, la stagione si preannuncia positiva. La Bit? La prima volta fu nel 1995”

Il Consorzio marittimo turistico 5 Terre Golfo dei poeti si mette alle spalle un fine settimana di Pasqua negativo e una serie di giorni di mare impraticabile e guarda avanti. L’avvio della stagione non è stato fortunato a causa del meteo, ma le prospettive per portare a casa un 2024 ricco di soddisfazioni ci sono tutte.

Nelle scorse settimane la società presieduta da Rudy Biassoli si è legata idealmente con un’altra realtà dal forte richiamo locale come il Birrificio del Golfo, che ha deciso di battezzare “Albatros” la prima di una serie di birre speciali che porteranno i nomi delle barche più iconiche del Golfo dei poeti.

E come non aprire la stagione con la sagoma inconfondibile dell’Albatros, il traghetto sul quale ogni vero spezzino è salito almeno una volta per andare in Palmaria? Uno scafo impresso nella memoria collettiva, un nome che richiama subito alla mente l’estate e il sole.

Proprio quel sole che nei giorni scorsi è mancato e che invece rimarrà al suo posto in quelli a venire. “E’ sempre più diffusa l’abitudine di prenotare all’ultimo momento: abbiamo le prime prenotazioni di gruppi e già in questo fine settimana ci aspettiamo di iniziare finalmente a lavorare”, spiega Giacomo Bello, presidente della Navigazione Golfo dei poeti srl.

