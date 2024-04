Lavoro, il 10 aprile “Recruitment Day” di super e ipermercati nei Centri per l’impiego di Genova

Genova. Mercoledì 10 aprile è la giornata del ‘Recruitment Day’ nella Gdo – super e ipermercati che avrà luogo dalle ore 9 alle 12.30 presso i Centri per l’Impiego di Genova (Centro, Valbisagno, Valpolcevera e Tigullio) e dalle 14 alle 17.30 presso i Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana.

Per iscriversi bisogna inviare una mail al Centro per l’Impiego presso cui si intende partecipare e presentarsi il giorno del “Recruitment Day” con un curriculum vitae aggiornato. Per ulteriori informazioni il numero da chiamare è 0102893000.

