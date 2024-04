Malgrati torna a Lecco e avvisa lo Spezia: “Non sono Gesù ma voglio vincerle tutte”

Il Lecco cambia (ancora) tutto per provare una disperata rimonta salvezza. Nella settimana della sfida contro lo Spezia, il club del patron Di Nunno ha deciso di sollevare dall’incarico Alfredo Aglietti, richiamando in panchina Andrea Malgrati, già vice di Luciano Foschi e di Emiliano Bonazzoli, con cui il club ha raccolto la maggior parte dei punti in classifica. E oggi, alla vigilia della sfida allo Spezia, il tecnico si è presentato nuovamente in conferenza stampa: “Come mi sono ritrovato qui? Mi ci sono ritrovato quando mi è arrivata la pec dalla società con la revoca dell’esonero. Mi sono confrontato con il presidente e con mister Foschi, avevamo già espresso la volontà di non collaborare più insieme; ci sono stati momenti bellissimi, ma i rapporti lavorativi s’interrompono: il presidente ha insistito e ci siamo confrontati in una telefonata a tre, ognuno ha proseguito per la propria strada e ora sono qua”, ha spiegato Malgrati.

Un ritorno in un momento delicatissimo, che ha portato anche ad un confronto con il gruppo: “Il primo giorno mi aspettavo di trovare questa condizione, se siamo arrivati a questo punto è colpa di tutti. Sapevo di trovare una situazione così, ci sono passato da calciatore e non è facile intervenire in questi momenti. Si può toccare l’aspetto mentale, si è passati da un tipo di calcio a uno completamente diverso, preparazione compresa: il dato di fatto è che c’è una situazione in cui si sta ricambiando qualcosa di non facile da cambiare. Oggi siamo stati maggiormente in campo a parlare dell’aspetto tattico, sono state cambiate delle cose rispetto alla gestione Bonazzoli: la cosa più importante è legata al rispetto per la passione dei tifosi, che non passa da vittorie e sconfitte; le persone spendono soldi e tempi, il rispetto passa dal lavoro e questo concetto lo voglio far passare ai ragazzi. A tal proposito sto introducendo una nuova persona nello staff e in passato ho anche chiesto di fare degli allenamenti a porte aperte: esternamente, quando non vedi e non sai, si creano delle incongruenze; voglio essere limpido e reputo questo aspetto fondamentale. Ho avuto confronti decisi con i tifosi anche in aeroporto: quest’anno c’è stato poco dialogo tra le varie componenti e così manca la comprensione; si parte sempre con l’insulto, ma il risultato finale è che il parlare nella giusta maniera si riesce ad avere un confronto pulito. Sicuramente il dialogo è stata la mancanza principale della stagione”, prosegue.

