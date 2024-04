Natale: “Fughe sanitarie degli spezzini varranno 30 milioni di euro nel 2024”

“Le fughe extraregione dall’Asl 5 Spezzino per servizi sanitari di assistenza ospedaliera toccheranno la cifra monstre di 30.810.279 euro nel 2024. E’ il conto della stessa azienda sanitaria spezzina, messi nero su bianco sul bilancio di previsione per l’anno in corso. Il documento è stato firmato dal direttore generale in questi giorni e segna numeri in netta crescita rispetto alle previsioni sul 2023, da confermare a consuntivo. La sanità pubblica ligure non fa più passi verso il baratro, ormai sono salti con la rincorsa”. Lo dice Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, annunciando un’interrogazione in consiglio comunale per capire come la giunta Toti ritiene di dover agire in merito.

“E’ del tutto evidente che gli accordi con la Toscana e con l’Emilia-Romagna presentati come risolutori dall’assessore Gratarola negli scorsi mesi si stanno rivelando un fiasco – rimarca Natale -. Nel 2023 la spesa per servizi sanitari ospedalieri extraregione, come indicato nel bilancio di previsione, era di 25 milioni e 216mila euro, ma nel corso del prossimo si attende un aumento di 5.6 milioni, pari a circa il 20%. Questo a fronte di un valore della produzione che passerà da 447,610 milioni di euro a 454,184 milioni di euro (+1,4% circa) sempre secondo il bilancio di previsione della stessa Asl 5. Oltretutto sono in aumento anche le spese per i servizi ambulatoriali, sia extraregione che infraregione, per circa 700mila euro”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com