Omicidio Nada Cella, il ricorso in appello della Procura contro il proscioglimento di Cecere: “Fatti travisati e ricostruzioni errate”

Genova. E’ stato depositato e notificato in queste ore agli avvocati degli imputati l’atto d’appello della pm Gabriella Dotto che ha presentato ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria ammazzata a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco.

Un appello di 82 pagine che sintetizza, oltre a diversi motivi di diritto venti punti principali che ripropongono gli indizi e gli elementi di prova che ad avviso della Procura non sono stati correttamente valutati dal gip Angela Maria Nutini. Secondo la procura la sentenza contiene diversi “travisamenti, ma anche implicitamente ripetute omissioni di valutazioni di temi e argomenti di fondamentale importanza” portate in udienza dall’accusa. Una sentenza che “ha svilito la complessità della vicenda” dice la pm. La gup ha emesso un “giudizio pronostico di inutilità del dibattimento che secondo la Procura però “si fonda su erronee valutazioni delle prove, spesso considerate erroneamente meri sospetti, anziché indizi gravi o addirittura prove, e talvolta compromesse da ricostruzioni erronee, palesemente contraddette dagli elementi presenti in atti”. E così nel ricorso in appello la pm Gabriella Dotto “decostruisce” passo passo la sentenza riproponendo punto per punto, in modo dettagliato, i motivi su cui fonda la sua accusa nei confronti di Annalucia Cecere, imputata (e ora prosciolta dal gip) di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, e di Marco Soracco e della madre Marisa Bacchioni (accusati e anch’essi prosciolti) dall’accusa di favoreggiamento e di false dichiarazioni al pm.

