Pallanuoto M/ A2 Bogliasco pronto alla volata finle

Dall’ufficio stampa Netafim Bogliasco 1951

Passata la breve pausa pasquale, per il Netafim Bogliasco 1951 è tempo di tornare in acqua ed affrontare uno dietro l’altra le ultime cinque giornate di campionato. Giornate che si prospettano molto impegnative e che che rendono ancora più preziosa la recente pausa dalle ostilità: “In realtà di riposo ne abbiamo fatto ben poco – spiega Alessandro Canepa – La pausa al contrario ci è servita per lavorare ancor più intensamente in vista del finale di stagione. Non bastassero gli allenamenti ci sono state poi le tre gare del torneo di Pasqua, il cui esito non è stato quello sperato ma la cui importanza per testare la nostra condizione è stata molto alta. Ora si torna a fare sul serio per finalizzare tutto il percorso fatto fino ad oggi”.

