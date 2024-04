Paraggi: “Noi i primi a tutelare l’ambiente; colata di cemento? Neppure un sacco”

Dall’avvocato Domenico Aiello (Consorzio Baia di Paraggi scarl)

Ho letto e visionato le recenti esternazioni di alcuni consiglieri Comunali e del sig. Caversazio,

candidato Sindaco a Santa Margherita Ligure alle imminenti elezioni comunali. L’intera ricostruzione

proposta nelle esternazioni diffuse su web e stampa genera non poche perplessità.

Il Consorzio che rappresento tiene a precisare che non un solo sacchetto di cemento è stato

riversato sull’arenile demaniale, verrebbero meno le finalità volute dai consorziati di tutela e

conservazione della Baia di Paraggi. Potrei sbagliare, e in buona fede aver avuto una visione errata

e non completa della vicenda, me ne scuso in anticipo, ma proprio per eliminare in radice questa

possibilità, nell’interesse di una corretta informazione alla collettività, ne chiederei evidenze e

circostanze. Vorrei sommessamente avere i dettagli dei fatti e comportamenti denunciati, anche in

un confronto pubblico. Se ne esistono, vorrei conoscere modi, autori e tempi dei comportamenti

denunciati.

Senza tali evidenze ogni diversa narrazione, seppur legittima, rimane palesemente lontano dalla

verità, e rischia di essere dequalificata a opportunistica strumentalizzazione a scopi propagandistici

ed elettorali, che si affida all’eco e al supporto dei leoni da tastiera, piuttosto che a fatti provati.

È nostro interesse ristabilire un principio di lealtà e verità. Valori oggi sempre più irrinunciabili che

non possono essere sacrificati alla ricerca di voti e consensi.

Invito il Candidato Sindaco a rivedere le proprie posizioni, e magari a concordare un sopralluogo, un

aperto e più costruttivo confronto con gli operatori che da anni investano e creano posti di lavoro nel

Comune in cui egli auspica di diventare primo cittadino.

Vorrà inoltre il sig. Caversazio, riflettere sugli effetti collaterali della sua avventata iniziativa. Di fatto

tutta la catena amministrativa, dal primo all’ultimo impiegato del Comune, dirigenti preposti,

responsabili del procedimento, forze dell’ordine e di governo del territorio, enti territoriali, Capitaneria

di Porto, Ente Parco Portofino e Area Marina protetta, ed ogni istituzione preposta, di fatto avrebbero

clamorosamente fallito nei propri compiti istituzionali, al contrario, per quanto possiamo direttamente

documentare, in anni di rapporti con la locale Pubblica amministrazione locale, l’interlocuzione è

stata sempre puntuale e rigorosa, in ossequioso rispetto di tutte le norme.

Mi consta invece che nei giorni scorsi l’intera macchina amministrativa locale, già severamente

impegnata in incombenze opprimenti come i controlli programmati in vista della apertura della

stagione balneare, sia stata dirottata dai carichi di lavoro già non banali, a causa degli effetti di un

allarme infondato e non documentato, corredato soltanto dalle prevedibili e immancabili reazioni sul

web degli odiatori annoiati. Ovvie le ricadute negative sugli operatori interessati, che da anni

investono sul territorio, generando centinaia di posti di lavoro.

Auspico dunque un imminente confronto, trasparente e privo di pregiudizi, che ripristini canoni di

lealtà, collaborazione e verità.

Formulo al Candidato Caversazio i migliori auspici per la prossima competizione elettorale.

