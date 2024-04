Partono i lavori per la messa in sicurezza della spalla sinistra del ponte di Borseda

Con l’aggiudicazione dell’appalto inizia la fase operativa delle opere per la messa in sicurezza della spalla sinistra del ponte lungo la SP8 in località Borseda, nel Comune di Calice al Cornoviglio, coinvolta da movimento franoso che interessa la strada per un tratto di oltre 80 metri e crea problematiche alla struttura del ponte stesso.

Intervento, a cura del settore tecnico della Provincia della Spezia che è titolare della strada e del ponte, si è ritenuto necessario ed urgente proprio a seguito del movimento franoso che ha investito un’ampia porzione di territorio del comune creando una rotazione nella spalla sinistra del ponte. Tale problematica ha implicato la chiusura della strada al traffico. Il ponte era stato realizzato con erogazioni liberali dopo la terribile alluvione del 2011 che aveva colpito la provincia della Spezia. Ad oggi il ponte è chiuso per motivi di sicurezza e resterà tale sino a fine lavori.

