Recco: attivato il semaforo di via Assereto

E’ attivo a Recco il nuovo semaforo di via Assereto (Aurelia) posto a regolare l’attraversamento pedonale in prossimità del Bar Perla; il più utilizzato poiché congiunge il centro al lungomare. Mesi fa, all’alba, questo attraversamento fu teatro di un violento incidente. A Recco la presenza di molte rotatorie, studiate in centro per snellire il traffico, non facilitano il percorso dei pedoni che troppo spesso attraversano la strada in punti pericolosi; a volte con l’aggravante di farlo improvvisamente e, impegnati col telefono, senza guardare se sopraggiungono veicoli. Un’abitudine particolarmente marcata a Recco, che occorre modificare.

