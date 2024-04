Sanità, in Liguria arriva la app “Salute simplex”: dalla Regione 1 milione per lo strumento che racchiude i servizi digitali

Genova. La giunta regionale ha deliberato un milione di euro per sviluppare un unico portale di accesso ai servizi sanitari pubblici, che sarà disponibile sia via web per i computer sia tramite app per i cellulari. La notizia è riportata dall’agenzia di stampa Dire.

Un servizio digitale che ha l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini, evitando lunghe attese e spostamenti tra sportelli e uffici diversi traducendosi nell’app chiamata “Salute Simplex”, realizzata ovviamente da Liguria digitale, in collaborazione con Alisa. Non ancora disponibile, sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa a metà aprile.

» leggi tutto su www.genova24.it