Scaraventa un’infermiera contro il guard rail e lei perde la memoria

Aggressione ai danni di due infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della

Spezia. Un uomo in stato di forte agitazione si sarebbe scagliato contro due professioniste questo pomeriggio, ferendone una a un occhio e scaraventando una seconda contro il guard rail che conduce all’ingresso della sala d’attesa secondo la ricostruzione fatte dai colleghi e riportata dal sindacato Nursind. Quest’ultima avrebbe rimediato un trauma cranico che è stato valutato con una Tac, fortunatamente risultata negativa. “Ma comunque non ha memoria dell’evento – denuncia la responsabile Donatella Riccio -. Fortunatamente sono intervenuti alcuni dei presenti per fermare l’esagitato, ma non è accettabile che questa situazione di pericolo per il personale tutto del pronto soccorso continui senza che si possa trovare una soluzione definitiva”.

“Ormai gli infermieri vivono l’orario di lavoro come uno pseudo-incubo – aggiunge Assunta Chiocca dello stesso sindacato -. Nursind crede che questa violenza sia ormai difficile da arginare con i pochi mezzi messi a

disposizione dall’azienda sanitaria e dal Comune della Spezia. Il presidio di Polizia, inaugurato ormai un anno fa, è attivo dalle 8 alle 14 mentre la sera e durante la notte c’è una guardia giurata, ma nelle ore centrali il pronto soccorso rimane scoperto. Una situazione che come Nursind avevamo denunciato più volte”.

