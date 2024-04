Scontro tra bus e camion in corso Gastaldi: autista al pronto soccorso e traffico in tilt

Genova. Attimi di paura questa mattina in corso Gastaldi, dove un autobus di linea è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante all’altezza del ponte di Terralba, in direzione del centro cittaadino.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente: secondo le prime ipotesi il camion avrebbe iniziato la svolta verso il ponte, non accorgendosi del bus in arrivo sulla destra, dove insiste la corsia preferenziale. L’impatto è stato duro ma per fortuna non si registrano feriti gravi: l’autista Amt è stato poi soccorso e trasportato al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti.

