Sticker, graffiti e manifesti abusivi: la proposta per pagare la pulizia con le multe a chi è sorpreso a deturpare

Genova. “Il decoro della città passa anche attraverso una sempre maggiore attenzione nel contrasto alle affissioni abusive e al deturpamento di muri e arredi urbani da parte di vandali. Per questo abbiamo presentato un’interpellanza al sindaco Marco Bucci, per conoscere quali azioni siano state messe in atto per prevenire questo degradante fenomeno e per perseguire i responsabili. E la risposta è stata particolarmente soddisfacente, visto che l’amministrazione ha incrementato gli sforzi, più che raddoppiando le sanzioni dal 2022 al 2023”.

A parlare sono il capogruppo in consiglio comunale della Lista Toti Liguria al Centro e la consigliera Federica Cavalleri. “La nostra proposta, rivolta all’assessore alla Sicurezza Gambino e alla giunta, è quella di utilizzare i proventi delle sanzioni ai vandali per ridipingere le facciate dei palazzi e pulire le infrastrutture rovinate da questo malcostume diffuso – dicono i consiglieri arancioni – far pagare a chi sporca e deturpa, sono senza dubbio la risposta e l’esempio migliori che una città possano dare”.

