Tragedia sfiorata a Cairo: perde il controllo dell’auto e distrugge una Seicento a Gpl, donna illesa a pochi passi

Cairo Montenotte. Incidente in centro a Cairo, un 66enne perde il controllo dell’auto e si schianta su una Seicento parcheggiata a bordo di un palazzo e per poco non travolge una donna che era al portone di ingresso. Grande paura anche per il figlio della ragazza che ha assistito alla scena nella vettura di fronte.

È successo intorno alle 20, nella rotonda davanti a piazza della Vittoria, tra Corso Verdese e via Berio. Unico ferito l’uomo alla guida della Hyudai, che prima di colpire l’auto in sosta si è schiantato sulla ringhiera dei giardinetti e poi ha proseguito la sua corsa colpendo la Seicento, completamente distrutta nella parte posteriore. Fortunatamente la bombola Gpl al suo interno non ha subito danni.

