Varazze, via libera al bilancio di previsione. L’amministrazione: “Puntato su lavoro, turismo e famiglie”

Varazze. Con l’approvazione del bilancio di previsione, avvenuta nella seduta del consiglio comunale tenutasi il 4 aprile, fino a notte inoltrata, si chiude l’iter di formazione dell’importante documento di programmazione che ha visto impegnato il Palazzo di Città nelle ultime settimane.

“L’amministrazione – hanno affermato il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore alle Finanze Laura Manna – è orgogliosa di presentare un bilancio che consentirà di concretizzate scelte politiche importanti ed adeguate alle esigenze della Città, grazie alle maggiori risorse reperite anche attraverso scelte sofferte ma necessarie, come la rideterminazione delle aliquote IMU, e destinate a sostegno delle politiche sociali e delle famiglie, in particolare quelle fragili ed in difficoltà, nonché a favore delle politiche giovanili”.

» leggi tutto su www.ivg.it