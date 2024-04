Albenga, Nicola Podio inaugura il point a Pontelungo: “Una scelta di presenza, ascolto e attenzione al territorio comunale”

Albenga. Inaugurato oggi pomeriggio il point elettorale del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio, alla presenza di numerosi sostenitori, cittadini e rappresentanti delle forze politiche che lo sostengono. Taglio del nastro e brindisi dopo il breve discorso di Podio. ” Si respira aria di vittoria”, ha esclamato con enfasi un entusiasta Diego Distilo. Nicola Podio ha sottolineato come siano l’ascolto e l’attenzione ai problemi di tutti i cittadini e la passione per la politica a muovere le sue azioni e la determinazione a cambiare passo nella risoluzione dei problemi della città.

“Siamo a Pontelungo per dare un segnale alla città per stare in mezzo al popolo – afferma Nicola Podio -, siamo un gruppo di ex ragazzi ora cinquantenni con la volontà di andare ad amministrare una città di cui conosciamo bene i problemi. Tanti albenganesi mi fermano e ci chiedono una mano, mi parlano di sicurezza e degrado cittadino, un problema, per quanto nelle competenze di un sindaco, che deve essere risolto. Naturalmente la collaborazione con le forze dell’ordine è fondamentale”.

» leggi tutto su www.ivg.it